Психолог объяснила, что делать родителям, если ребенка травят в школе

Детский психолог рассказала, как стоит поступать родителям в том случае, если их ребенок подвергается травле одноклассников в школе, сообщает Zakon.kz.

В интервью газете "Известия" Екатерина Маденко объяснила, что родители не должны позволять ребенку справляться с травлей в школе самостоятельно.

И мама, и папа нередко считают, что ребенок должен сам разбираться со всеми трудностями. Психолог подчеркивает, что это логично, но никак не относится к буллингу.

При травле ребенок испытывает моральное и физическое унижение, страх, с которым не в состоянии справиться самостоятельно. Чаще с этим сталкиваются ученики средних и старших классов. Есть признаки, которые сигнализируют родителю о том, что ребенок попал в такую ситуацию: нежелание общаться, замкнутость, отказ идти в школу, низкая успеваемость. Екатерина Маденко

Кроме того, не стоит говорить ребенку, что он сам виноват в случившемся.

"Не стоит говорить "дай сдачи", "сам виноват". Вместо этого примите и поддержите ребенка: "я тебе верю", "хорошо, что ты поделился". Объясните, как стоит действовать в некоторых ситуациях. Затем соберите информацию о событиях от учителя, директора и школьного психолога. Наблюдайте за состоянием ребенка. Екатерина Маденко

В школе при этом должны организовать встречу родителей жертвы и обидчика, чтобы помочь разобраться в случившемся, отметила она. В то же время стоит быть готовыми к смене школы или переходу на домашнее обучение, считает психолог.

Эксперт также назвала признаки, которые сигнализируют о том, что ребенок подвергается травле: замкнутость, плохой аппетит и сон, отказ идти в школу, низкая успеваемость.