15-летнюю маму с младенцем выгнали из дома в Шымкенте

15-летняя школьница полгода скиталась по Шымкенту с новорожденным на руках, сообщает Zakon.kz.

Девушка со своими сестрами обучалась в школе-интернате, куда их сдал отец. Там она и познакомилась с отцом ребенка.

Во время онлайн-обучения она и узнала о своей беременности.

Отец выставил беременную дочь из дома, назвав дочь позором семьи и отправил ее к матери, но и та не горела желанием заниматься воспитанием девочки, – отмечено в публикации "Отырар ТВ".

Малика Жусупова, директор кризисного центра Шымкента, отмечает, что сначала свекровь приняла девушку к себе.

Мать парня приняла ее к себе, но в это время пошли между ними сложные отношения, парень сбежал. Сами родители между собой договорились, взяли выкуп, 2 млн тенге в виде земли, – говорит Жусупова.

Сына девушка родила в городском роддоме №2. Медики должны были сообщить о несовершеннолетней роженице в полицию и органы опеки.

По словам работников кризисного центра, они не сделали этого и даже не выдали справку о рождении ребенка.

Через три недели после родов девочка с ребенком осталась на улице. Целые полгода ей помогали неравнодушные люди. Было тяжело, но ребенка она не бросила. Уже два месяца подросток живет в кризисном центре.

Несмотря на недетские трудности в жизни, школьница старается улыбаться и смеяться, хочет жить обычной жизнью подростка, вот только это не так то просто, в кризисном центре ее ждет сын.

Мне здесь нравится, мне помогают с сыном, меня саму поддерживают. Все, что я хочу – это жить нормальной жизнью. Хочу свою квартиру, в которой смогу спокойно воспитывать своего сына и своих сестренок, – отмечает она.