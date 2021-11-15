Подписано постановление о начале ревакцинации в Казахстане

Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о проведении ревакцинации населения против COVID-19 в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Для этого необходимо:

Определить контингенты населения (группы риска), подлежащие ревакцинации против КВИ:

медицинские работники; педагоги; сотрудники силовых структур; персонал и контингент медико-социальных учреждений; лица старше 60 лет; лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ (лица, находящиеся на иммуносупрессивной терапии (активное иммуносупрессивное лечение солидной опухоли или гематологической злокачественности, включая лейкемию, лимфому и миелому, или в течение 12 месяцев после прекращения такого лечения), гемодиализе, реципиенты трансплантата, с тяжелым первичным иммунодефицитом, инфицированные ВИЧ); лица, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.

Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.

Ревакцинация проводится с соблюдением следующих интервалов:

после введения векторных вакцин – через девять месяцев; после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин – через шесть месяцев.

Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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