Смертельное ДТП – в отношении сотрудника "Казахавтодора" начато расследование

Несвоевременно очищенная дорога стала одной из причин смертельного дорожно-транспортного происшествия в Павлодарской области. В отношении сотрудника ТОО "Казахавтодор" начато расследование, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в областном департаменте полиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что 14 ноября сотрудник дорожно-эксплуатационного предприятия, будучи ответственным за содержание автомобильной дороги, нарушил действующие на транспорте правила (гололедица), что повлекло по неосторожности смерть двух лиц. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 353, ч. 4 УК РК. пресс-служба ДП Павлодарской области

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Напомним, 14 ноября в 10:40 на 72-ом километре автодороги Павлодар – Успенка – граница РФ произошло ДТП с участием автомашин ВАЗ-21074 и Volkswagen Passat. В результате ДТП водитель и 70-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-21074 от полученных травм скончались на месте происшествия, 49-летний водитель и 19-летний пассажир Volkswagen Passat с травмами госпитализированы в больницу.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК.

В полиции отметили, что одной из причин данного ДТП, возможно, стала ненадлежащая организация уборки снега ТОО "Казахавтодор". В рамках досудебного расследования также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности организации, обслуживающей данную автодорогу.