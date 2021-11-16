За работой полиции будут следить с помощью видеокамер

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД заявил, что до конца текущего года видеонаблюдением будут охвачены все отделы полиции. Это делается для защиты прав граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Буквально месяц назад в шести регионах начата реализация пилотного проекта проактивного заочного оказания услуги по установлению инвалидности. Она востребована среди наших сограждан и с нового года будет переведена на новый формат по всей стране. Другой пример – внедрение сплошного видеонаблюдения в служебных помещениях полиции и учреждениях УИС. Эта работа полностью завершится до конца 2023 года. Однако уже до конца текущего года видеонаблюдением будут охвачены все отделы полиции, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Он также напомнил, что сформировано четыре пакета реформ, направленных на дальнейшую демократизацию страны. Речь идет о введении 30% квоты для женщин и молодежи в избирательных списках. Это, по словам главы государства, подтолкнуло партии существенно пересмотреть свои подходы к работе: если раньше доля этой категории граждан в партийных списках не превышала 20%, то после введения квоты она достигла 34%.

У женщин и молодежи появились дополнительные возможности для реализации своего потенциала. Но мы идем дальше. Теперь гендерная и молодежная квота будет работать и при распределении депутатских мандатов партии, – резюмировал президент.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан