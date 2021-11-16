В ВКО подросток обманул продавца на 100 тыс. тенге

В ВКО 17-летний студент колледжа покупал в магазине продукты, за которые оплачивал через мобильное приложение. Однако деньги на счет не поступали, передает Zakon.kz.

В начале ноября в дежурную часть ОП Аягозского района поступило обращение от владелицы магазина о том, что с июля по ноябрь неизвестный парень в ее магазине покупал разные продукты, за которые оплачивал через мобильное приложение, но деньги на счет не поступали. По словам женщины, причиненный ущерб составил 100 тыс. тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был задержан 17-летний студент колледжа. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК – “Мошенничество“, санкция которой предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, – сообщили в отделении полиции.