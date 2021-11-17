В Казахстане вновь зафиксирован рост числа заражений COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 ноября 2021 года. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных увеличилось на 127 случаев. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулась Карагандинская область. На втором месте наибольшее количество зараженных в городе Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 959 526 случаев.
В Казахстане 2298 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
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