В Казахстане вновь зафиксирован рост числа заражений COVID-19

17 ноября 2021, 08:00
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 ноября 2021 года. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных увеличилось на 127 случаев. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулась Карагандинская область. На втором месте наибольшее количество зараженных в городе Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 126,
  • в городе Алматы – 119,
  • в городе Шымкент – 20,
  • в Акмолинской области – 57,
  • в Актюбинской области – 11,
  • в Алматинской области – 60,
  • в Атырауской области – 21,
  • в ВКО – 78,
  • в Жамбылской области – 13,
  • в ЗКО – 23,
  • в Карагандинской области – 135,
  • в Костанайской области – 98,
  • в Кызылординской области – 18,
  • в Мангистауской области – 7,
  • в Павлодарской области – 123,
  • в СКО – 134,
  • в Туркестанской области – 15.

Всего в стране подтверждено 959 526 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2298 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 202,
  • в городе Алматы – 396,
  • в городе Шымкент – 49,
  • в Акмолинской области – 105,
  • в Актюбинской области – 44,
  • в Алматинской области – 79,
  • в Атырауской области – 40,
  • в ВКО – 251,
  • в Жамбылской области – 0,
  • ЗКО – 327,
  • в Карагандинской области – 150,
  • в Костанайской области – 250,
  • в Кызылординской области – 20,
  • в Мангистауской области – 2,
  • в Павлодарской области – 297,
  • в СКО – 75,
  • в Туркестанской области – 11.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 919 170 человек.


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