В Казахстане вновь зафиксирован рост числа заражений COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 ноября 2021 года. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных увеличилось на 127 случаев. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулась Карагандинская область. На втором месте наибольшее количество зараженных в городе Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 126,

в городе Алматы – 119,

в городе Шымкент – 20,

в Акмолинской области – 57,

в Актюбинской области – 11,

в Алматинской области – 60,

в Атырауской области – 21,

в ВКО – 78,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 23,

в Карагандинской области – 135,

в Костанайской области – 98,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 123,

в СКО – 134,

в Туркестанской области – 15.

Всего в стране подтверждено 959 526 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2298 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: