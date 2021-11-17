Казахстанцы смогут летать прямыми авиарейсами в США

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании под председательством спикера Нурлана Нигматулина одобрили ратификацию Соглашения между правительствами Казахстана и США о воздушном сообщении, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, его основной целью является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки.

Согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по либерализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны, в рамках соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с пятой степенью "свободы воздуха" для пассажирских перевозок, - рассказал глава Мининдустрии на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана, а также грузовые полеты между пунктами США.

Тамила Языкова, Нур-Султан