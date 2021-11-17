С какими результатами Qazaq Oil подошел к своей первой годовщине

Что удалось сделать за этот относительно небольшой промежуток времени, в интервью Zakon.kz рассказал генеральный директор ТОО "PetroRetail" Тулемис Шотанов.

- Qazaq Oil уже год. Что было сделано? Что предстоит? Каких успехов достигли?

- Компания PetroRetail работает на рынке три года, но бренду Qazaq Oil 12 ноября исполнился один год. Именно в этот день мы ввели в эксплуатацию первую автозаправочную станцию с новым наименованием. Сегодня, по прошествии года, насчитывается 121 автозаправочная станция под брендом Qazaq Oil. Мы полагаем, что это очень хорошая, плодотворная работа, поскольку мы проводили ребрендинг без отрыва от производства. Сама ребрендированная АЗС на небольшой промежуток времени, примерно 40-45 дней, останавливалась, но вся сеть продолжала работать и выполнять свои обязательства. Как только мы завершали последние работы, мы сразу вводили в эксплуатацию станцию, и она вновь принимала гостей.

Та самая первая АЗС

Что предстоит сделать? Оставшиеся заправочные станции "КазМунайГаз" в течение ближайших двух лет перевести под новый бренд. Это еще порядка 200 АЗС. Так что работы на ближайший период достаточно.

Если говорить об успехе, то первоначально у нас были определенные переживания по поводу того, как наши клиенты воспримут новый бренд, как это скажется на реализации. Сегодня, когда прошел год, мы можем с уверенностью заявить, что клиенты полюбили бренд, о чем свидетельствуют возросшие продажи компании. Я считаю, что это наш основной успех.

- Было ли сложно внедрять новый бренд? Как его воспринимают клиенты?

- Конечно, внедрять новый бренд было достаточно сложно, так или иначе люди привыкли к названию "КазМунайГаз". У прежнего бренда были как сильные, так и слабые стороны, но, тем не менее, это исторический бренд компании, с которым она проработала более 10 лет. Когда мы приняли решение заводить на рынок новый бренд Qazaq Oil, мы начинали все с нуля. В тот момент мы переживали, произойдет ли преемственность с точки зрения лояльных клиентов, и в тоже время нам необходимо было провести работу над ошибками и не повторять те недостатки и недочеты, которые были в работе "КазМунайГаз". Это было, наверное, самым сложным.

Как его воспринимают клиенты? Здесь сложно сказать одним словом. Я надеюсь, что они нам доверяют, по крайней мере, мы к этому стремимся. Как я уже сказал выше, наши возросшие продажи говорят о том, что в целом клиенты одобрили наш бренд. Каждый человек, как известно, голосует деньгами, мы не можем кого-либо принудить заправляться у нас. Возросшие продажи – это показатель того, что люди приходят к нам, они доверяют нашему качеству, им нравится наш сервис, локация. Все вместе это формирует экосистему нашего бренда.

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- Как вы считаете, какие новшества будут на рынке нефтяного ритейла в Казахстане? И как Qazaq Oil отреагирует на них?

- Что касается новшеств, надо понимать, что нефтяной ритейл в целом очень традиционен. Его основа – это доставка, хранение и реализация нефтепродуктов. Пока существуют двигатели внутреннего сгорания, автопром, который потребляет нефтепродукты, он остается достаточно традиционным, конечно, есть определенные тренды, на которые мы не можем не реагировать. Например, это тренд на экологичность, то, что мы сегодня наблюдаем в развитых странах, набирают популярность электрокары. Соответственно, нужно создавать соответствующую инфраструктуру, устанавливать зарядные устройства для них.

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- Первый год – с какими трудностями столкнулась компания? Как решили?

- Это был сложный год в том плане, что пандемия продолжала оказывать воздействие на все сферы нашей жизни. Существовали определенные ограничения, конечно, это сказалось и на трафике. Также мы столкнулись с удорожанием цен на исходные материалы, на сырье. Естественно, все это приводило к удорожанию процесса ребрендинга. Как мы решили? Наверное, у нас другого выбора в принципе не было. Единственное, мы могли выйти из этой ситуации за счет увеличения пролива на каждой автозаправочной станции. Далее мы стали активнее развивать нетопливный бизнес – мини-маркеты при автозаправках, сопутствующие услуги, кафе и так далее. Мы уделяем этому большое внимание и понимаем, что в этом направлении движется мир и здесь нужно идти в ногу со временем.

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- Что было наиболее легко при внедрении бренда? Какие мировые практики применили в Qazaq Oil?

- Наверное, я буду недалек от истины, если скажу, легкого ничего не было. Почему? Нужно понимать, это новая компания, хотя она функционирует уже три года, но что такое три года? Это очень незначительный период, соответственно, у нас практически полностью новая команда. Причем нужно было провести столь широкомасштабный ребрендинг в столь сжатые сроки. Конечно, это накладывало дополнительную ответственность. Легко не было, поскольку ребрендинг – это не только смена вывески, как мы уже неоднократно говорили, это полное изменение всех бизнес-процессов в компании, замена всех технических, технологических составляющих. Это и новые взаимоотношения с поставщиками, новая политика в части контроля качества, сервиса и так далее.

Если говорить о применении мировых практик, весь мир движется в сторону цифровизации. Мы тоже работаем в этом направлении. Для чего это все делается? Для простоты и удобства наших клиентов. С этой целью мы запустили мобильное приложение VLife, которое пользуется спросом у клиентов. Что это за мобильное приложение? В двух словах, это суперап, который охватывает все сферы нашей жизни, но ключевым являются возможности для автолюбителей. Пользователи могут накапливать бонусы и потом расплачиваться ими на наших АЗС. Мы это делаем и надеемся, что наше приложение полюбится нашим пользователям, и за счет него мы будем активнее получать обратную связь от клиентов. Кроме того, мы пытаемся внедрить бесконтактную АЗС, речевую аналитику, принципы CRM на основе Big data, это то, что помогает выстроить эффективную коммуникацию между компанией и потребителями услуг.

Первая бесконтактная АЗС Qazaq Oil

Вкратце, это то, над чем мы работали в течение года, все охватить невозможно, но примерно так и есть. Еще хочу раз сказать, это только начало большого пути. Еще больше нам предстоит сделать, еще больше работать для того, чтобы не только завоевать доверие наших клиентов, но и удержать, укрепить его.