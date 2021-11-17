В Алматы муж зарезал жену

17 ноября 2021, 12:50
Фото: Facebook/Assanbek777

В Алматы в ходе ссоры муж зарезал жену, передает Zakon.kz.

В результате семейной ссоры погибла 34-летняя женщина, получившая ножевые ранения, несовместимые с жизнью. По подозрению в совершении убийства по горячим следам задержан ее супруг. Орудие преступления – нож – изъято и приобщено к материалам уголовного дела, зарегистрированного в Едином реестре досудебного расследования по ст. 99 ч.1 УК РК, – сказал начальник Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Дидар Аханов.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


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