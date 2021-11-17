Из-за непогоды отменены занятия для школьников Шымкента

Из-за плохих погодных условий отменены занятия для учеников второй смены, передает Zakon.kz

Температура воздуха в Шымкенте на данный момент -2 градуса, однако из-за ветра ощущается, как -11. Ветер юго-западный, скорость 61 км/ч, видимость плохая, – сообщили синоптики Otyrar.kz.

Коммунальные службы очищают дороги Шымкента от снега. Видео опубликовала пресс-служба акимата города.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шымкент қаласының әкімдігі (@akimat_shymkent)

Кроме того, пользователи Казнета публикуют видео непогоды и выпавшего снега.

Отмечается, что уже через неделю синоптики обещают заметное потепление. Температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла.

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