Из-за непогоды отменены занятия для школьников Шымкента

Из-за плохих погодных условий отменены занятия для учеников второй смены, передает Zakon.kz
Температура воздуха в Шымкенте на данный момент -2 градуса, однако из-за ветра ощущается, как -11. Ветер юго-западный, скорость 61 км/ч, видимость плохая, – сообщили синоптики Otyrar.kz.
Коммунальные службы очищают дороги Шымкента от снега. Видео опубликовала пресс-служба акимата города.
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Кроме того, пользователи Казнета публикуют видео непогоды и выпавшего снега.
Плачет метель— Tino XИТOFF © (@_KA3AXCTAH) November 17, 2021
По другому все теперь....
Белый снег
Стрелок бег
Одинокий век
Есть ли любовь, скажи?
Всё миражи
И на восход
Белый пароход
В море уйдёт...#Шымкент #ШымкентСейчас #Shymkent #Казахстан #Qazaqstan #Kazakhstan #KAZ #Погода #ВременаГода #Ноябрь #Осень #Холод #Снег pic.twitter.com/5pLA3D18mN
Отмечается, что уже через неделю синоптики обещают заметное потепление. Температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла.
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