Видео спасения 90-летней бабушки умилило казахстанцев

В Сети появилось видео спасения 90-летней бабушки из горящего дома в Актюбинской области, передает Zakon.kz.

Ролик был опубликован на странице областного департамента по ЧС в Instagram.

Казахстанцы оценили слаженные действия спасателей.

"Молодцы!" "Молодцы ребята!" "Настоящие герои!" "Самые смелые! Берегите себя!" "Молодцы! Герои нашего времени!" "Здоровья спасателям и счастья, а бабушке скорейшего выздоровления!" - написали они.

Как уточнили в областном ДЧС, пожар произошел 14 ноября.

В 23:46 местного времени поступило сообщение о возгорании квартиры в доме №25 по ул. Торайгырова (город Кандыагаш Мугалжарского района). По прибытию на место происшествия было установлено, что в одной из квартир дома №23 по ул. Торайгырова на кухне горел деревянный пол на площади 5 кв. м. Огнеборцами была спасена пожилая женщина 1931 года рождения и эвакуированы девять человек. Пожар был полностью ликвидирован в 00:25. Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС Актюбинской области