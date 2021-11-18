Поддельные терминалы лотереи: как не попасть на удочку мошенников

Лотерейный бизнес в Казахстане действует в рамках законодательства по четко прописанным правилам. А вот предугадать, на что способны мошенники, устанавливающие игорные терминалы под видом лотерейных киосков, невозможно. Правоохранительные органы неустанно проводят рейды по выявлению точек незаконного игорного бизнеса, и весьма успешно. Но если и сами казахстанцы проявят бдительность и будут помогать бороться с подделками, то у преступников не останется никаких шансов на свою деятельность, передает Zakon.kz.

Исторически сложилось так, что наиболее активно незаконный игорный бизнес процветал в самых населенных городах нашей страны – Алматы и Шымкенте. По данным Департамента экономических расследований по городу Алматы, за 10 месяцев 2021 года в рамках ОПМ "Стоп-игра" пресечена незаконная деятельность 15 игорных залов, двух подпольных казино, двух интернет-казино и 120 точек, по которым функционировали игорные терминалы. По указанным фактам возбуждено 36 уголовных дел, в том числе четыре – по ст. 307, ст. 262 УК РК, по факту создания и руководства организованной группой, преступной организацией, а равно участия в них. Всего за указанный период из незаконного оборота изъято 440 комплектов компьютерной техники и более 200 игорных терминалов.

В Шымкенте с начала текущего года в ходе проведения ОПМ "Стоп-игра" выявлено 18 фактов организации незаконного игорного бизнеса, которые Департаментом экономических расследований по городу Шымкент зарегистрированы в ЕРДР по ст. 307 УК РК. По 16 делам окончены досудебные расследования, и они переданы в суд. На сегодняшний день в Шымкенте из незаконного оборота изъяты в качестве вещественных доказательств 122 системных блока, 116 мониторов, 11 моноблоков, 8 телевизоров, 4 чек-сканера и шесть принтеров, 21 игорный терминал, из касс незаконных игорных заведений изъяты денежные средства в общей сумме 277 800 тенге.

Участвуя в игре в подпольных казино или игорных автоматах, человек может потерять все свои деньги, да еще и оставить в долгах своих родных и близких. А это уже проблема не отдельно взятых семей, а всего общества.

Агентство финансового мониторинга и Департаменты экономических расследований на местах проводят немалую работу по пресечению незаконного игорного бизнеса, и это – большой вклад в защиту каждого казахстанца от мошенников-организаторов подпольных игорных точек.

Можно с уверенностью сказать, что благодаря проводимой компетентными органами работе незаконная игорная деятельность в Казахстане сведена к минимуму. Но риск нарваться на терминал, который похож на официальный лотерейный киоск Lotomatic, но на самом деле является игорным, все же существует. Поэтому каждому, кто планирует принять участие в лотерее Lotomatic национального оператора лотереи АО "Сәтті - Жұлдыз", необходимо знать, как отличить поддельный терминал от настоящего. Для этого достаточно иметь смартфон с доступом в интернет.

Во-первых, на сайте Lotomatic.kz каждому человеку доступен полный список официальных лотерейных киосков Lotomatic с указанием на карте, чтобы человек мог сам проверить, туда ли он пришел, чтобы поучаствовать в лотерее. Кроме того, узнать, настоящий лотерейный киоск Lotomatic перед вами или это подделка, можно с помощью динамического QR-кода. Чтобы осуществить проверку, необходимо выполнить четыре шага. Нажать на изображение QR-кода в левом нижнем углу экрана лотерейного киоска, отсканировать открывшийся QR-код с помощью камеры мобильного телефона. После этого на его экране высветится результат проверки. Если все нормально, результатом проверки станет надпись "Терминал сертифицирован", а если есть какие-то проблемы, высветится фраза "Срок действия ссылки истек". Это может говорить как об устаревшей динамической ссылке, так и о нелегальности лотерейного киоска. В этих случаях нужно произвести повторную проверку. Не забывайте, что QR-код и ссылка действительны в течение одной минуты.

Главное отличие принципа работы лотерейных киосков Lotomatic от игорных автоматов – ответственная игра. Принят комплекс мер для борьбы с игорной зависимостью в обществе. Условия моментальной лотереи Lotomatic были разработаны в строгом соответствии с международными принципами, поэтому участников постоянно информируют о соразмерности затрат на участие в лотерее и шансах выиграть, просят принимать взвешенные решения. И, конечно же, участвовать в розыгрышах лотереи через Lotomatic могут только совершеннолетние казахстанцы. Возраст участника определяется при принятии пользовательского соглашения и проверки ИИН.

Альберт Ахметов