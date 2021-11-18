Сколько в месяц тратит на продукты Магзум Мирзагалиев

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев рассказал, сколько тратит его семья на закуп продуктов в месяц, передает корреспондент Zakon.kz.

Я не знаю, почему этот вопрос вызывает такой большой интерес у журналистов. На самом деле, мне кажется, мы живем точно так же, как и все люди. Моя семья тратит столько же, сколько и любая другая среднестатистическая семья. Конечно, на 50 тыс. тенге не проживем. Мы тратим порядка 200 тыс. тенге в месяц, – сказал Магзум Мирзагалиев в кулуарах Сената.

Стоит отметить, что семья у министра большая – пятеро детей.

3 ноября министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал, что будет с ценами на продукты в Казахстане к Новому году.

Тамила Языкова, Нур-Султан