На ж/д путях Казахстана будет эксплуатироваться самая инновационная техника в мире

Сегодня Группой компаний ТОО "SilkwayTransit" на железнодорожном вокзале "Нурлы-Жол" осуществлен запуск нового электровоза серии 2ЭС7 "Черный гранит", произведенного на заводе "Уральские локомотивы" (РФ, входит в холдинг АО "Синара – Транспортные Машины").

Первая партия в количестве трех электровозов уже в Казахстане, оставшиеся 19 будут поставлены в ближайшее время. Это один из самых крупных контрактов на поставки тягового подвижного состава между Казахстаном и Россией. Торжественное событие приурочено ко Дню Первого Президента и 30-летию Независимости Казахстана.

По информации Ассоциации казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков РК, сегодня износ локомотивного парка Казахстана – более 75%. На пути выходят в основном локомотивы со сроком эксплуатации свыше 25 лет с момента выпуска заводом-изготовителем. Количество электровозов со сроком эксплуатации до 10 лет незначительно и составляет около 20% от общего числа.

Учитывая, что основная часть казахстанского парка локомотивов представлена изношенной техникой, его обновление является основополагающим фактором развития железнодорожной отрасли. Сегодня мы становимся свидетелями стремительного развития рынка грузовых перевозок. На первый план выходят качество и безопасность предоставляемых услуг, – сказал в приветственном слове член президиума НПП РК "Атамекен" Данияр Абулгазин.

Как отметил Данияр Абулгазин, начатый правительством Республики Казахстан процесс либерализации рынка грузовых перевозок уже приносит свои плоды. И как результат сегодня – запуск и эксплуатация в Казахстане локомотивов с инновационными агрегатами.

Это важно, что в Казахстан приходит самая современная техника, которая есть сегодня на рынке. Эти локомотивы позволят увеличить объемы грузоперевозок, уменьшить расход электроэнергии на тягу поездов и улучшить безопасность движения, – подчеркнул Данияр Абулгазин.

Инвестировала в железнодорожную отрасль отечественная Группа компаний SilkwayTransit в лице дочерней компании ТОО "ТТТ Сервис", оказывающей услуги локомотивной тяги и перевозки грузов. Компания – один из первых частных грузовых перевозчиков в Казахстане, локомотивный парк которого в настоящее время насчитывает более 50 единиц, а география перевозок охватывает почти все регионы страны. Производителем двухсекционных электровозов 2ЭС7 является завод "Уральские локомотивы" – совместное предприятие крупнейшего российского машиностроительного холдинга АО "Синара – Транспортные Машины" и немецкого конгломерата Siemens.

Локомотив "Черный гранит" экипирован асинхронным тяговым приводом, обеспечивающим высокую силу тяги, что позволяет вести составы весом до 9 тыс. тонн и преодолевать лимитирующие подъемы и затяжные спуски. Данные характеристики дадут возможность существенно увеличить пропускную способность магистрального движения железных дорог Казахстана. Каждая новая машина, которая выходит на железные дороги, должна приносить что-то новое. Я надеюсь, что "Черный гранит" принесет новое качество и потребители будут довольны услугами перевозчика, – президент группы "Синара" (РФ) Дмитрий Пумпянский.

25 машинистов группы компании SilkwayTransit прошли специальный обучающий курс на заводе "Уральские локомотивы". Новые электровозы планируется использовать на грузонапряженных участках Караганда – Нур-Султан – Павлодар и Шымкент – Алматы.

ТОО "SilkwayTransit" – казахстанская Группа компаний, оказывающая услуги локомотивной тяги и перевозки грузов, гарантийного и сервисного обслуживания локомотивов, занимается изготовлением и ремонтом запасных частей, узлов, деталей, технологического оборудования для локомотивов.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ – дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.