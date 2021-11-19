Оптимальный способ похудеть вычислили ученые

Ученые из Великобритании и Новой Зеландии выяснили, что важнейший фактор эффективности диет для похудения и снижения веса при диабете второго типа - низкая калорийность, передает Zakon.kz.

Как уточняется, низкоуглеводная, средиземноморская, вегетарианская и другие виды популярных диет не показали серьезных преимуществ по сравнению с простым сокращением потребляемых калорий.

Исследователи проанализировали 19 предыдущих систематических обзоров, составленных на основе данных, собранных в базах MEDLINE (Ovid), PubMed, Web of Science и Кокрановской библиотеке до мая 2021 года. Акцент делали на эффективности диет для снижения веса и достижения ремиссии у больных диабетом второго типа. Авторы отмечают, что помимо генетической предрасположенности, начало диабета второго типа часто связано с избыточным весом, а причиной болезни становится нарушение комплексного взаимодействия гормонов кишечника и метаболитов кишечной микробиоты, приводящее к развитию слабых воспалительных процессов, - пишут РИА Новости.

У людей с избыточным весом накапливаются жиры в печени, поджелудочной железе и мышцах. Это ухудшает функции органов, что приводит к аномально высокому уровню сахара в крови, обычно связанной с гипертонией и повышенным содержанием жиров в крови. Снижение веса имеет решающее значение для лечения и ремиссии сахарного диабета второго типа. Достаточная потеря веса может удалить аномальный жир из печени и поджелудочной железы, что поможет излечиться от диабета.

Средиземноморская диета, диета с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, вегетарианская диета и диета с низким гликемическим индексом позволяют достичь снижения веса на 0,3-2 кг и не отличаются в этом плане от обычных диет с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов. Ни одна из этих диет не превосходит другие в отношении контроля веса при диабете второго типа, - пишут авторы статьи.

Исследователи считают, что к устойчивой потере веса приведет только постоянное превышение расходования калорий над их потреблением, и для этого лучше всего подходят низкокалорийные диеты, независимо от того, какое в них соотношение жиров и углеводов.