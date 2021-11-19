Сведениями о кредитных историях будут обмениваться в странах ЕАЭС

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в итоговом заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) под председательством Казахстана в текущем году, передает Zakon.kz.

Глава правительства отметил эффективность работы по реализации приоритетных направлений председательства РК в ЕАЭС, обозначенных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в начале года, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Премьер-министр подчеркнул, что в текущем году проделана значительная работа по активизации промышленной кооперации в рамках ЕАЭС.

По итогам первого полугодия объем промышленного производства ЕАЭС составил $620 млрд, что на 4,4% выше аналогичного периода 2020 года. Объем взаимной торговли промежуточными товарами вырос на 40% - до $20,3 млрд. С начала года в Казахстане зарегистрировано 1172 новых совместных предприятия с участием бизнеса государств-членов ЕАЭС (+9%).

Глава правительства отметил большую работу в рамках ЕАЭС по выявлению и устранению барьеров во взаимной торговле.

К настоящему времени устранено 80% барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Объем взаимной торговли в ЕАЭС за девять месяцев текущего года составил $52 млрд и увеличился на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В рамках развития транзитно-транспортного потенциала ЕАЭС в текущем году утверждена Дорожная карта по реализации транспортной политики на 2021-2023 годы, предусматривающая мероприятия по интеграции транспортных комплексов стран-участниц объединения.

За 10 месяцев через Казахстан в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено 883,2 тыс. ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа-Китай по сравнению с аналогичным периодом вырос на 36% и составил 604,5 тыс. ДФЭ, - отмечается в сообщении.

В качестве примеров продуктивного сотрудничества стран ЕАЭС в цифровизации Аскар Мамин назвал проекты "Цифровые транспортные коридоры", "Унифицированная система поиска "Работа без границ", приложение "Путешествую без COVID". Отмечена необходимость реализации новых цифровых инициатив по созданию эффективных инструментов в сфере экономической интеграции.

Мамин подчеркнул, что работа по развитию приграничной торговой инфраструктуры, наряду с последовательным восстановлением экономик основных торговых партнеров ЕАЭС, стала фактором резкого восстановления показателей внешней торговли Евразийского экономического союза. Объем внешней торговли стран ЕАЭС в январе-сентябре составил $596 млрд, что на 32,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, - следует из сообщения.

Участники заседания утвердили План мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС на 2021-2024 годы для решения ситуации на общем рынке отходов и лома черных и цветных металлов ЕАЭС. Подписано Соглашение о порядке обмена в рамках ЕАЭС сведениями, входящими в состав кредитных историй.

Поддержана инициатива казахстанской стороны о расширении перечня товаров для применения сертификатов о происхождении серийной продукции. Данное решение позволит казахстанским предприятиям сократить административные издержки.