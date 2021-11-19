Токаев против перегибов в отношении должников со стороны коллекторов

19 ноября 2021, 15:10
Фото: Zakon.kz

Касым-Жомарт Токаев выступил против перегибов в отношении должников со стороны участников финансового рынка, передает Zakon.kz.

Президент провел встречу с представителями финансового сектора.

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Пользуясь возможностью, призываю руководителей кредитных учреждений проработать вопрос усиления внутренних процедур, предусмотреть механизмы снижения возможности злоупотреблений со стороны их отдельных работников, привлекаемых коллекторов, – заявил президент.


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