Токаев против перегибов в отношении должников со стороны коллекторов

Касым-Жомарт Токаев выступил против перегибов в отношении должников со стороны участников финансового рынка, передает Zakon.kz.
Президент провел встречу с представителями финансового сектора.
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Пользуясь возможностью, призываю руководителей кредитных учреждений проработать вопрос усиления внутренних процедур, предусмотреть механизмы снижения возможности злоупотреблений со стороны их отдельных работников, привлекаемых коллекторов, – заявил президент.
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