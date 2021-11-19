Умерла актриса фильмов Гайдая и Рязанова

Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил режиссер Сергей Капков.

Умерла Нина Федоровна Агапова. Сегодня. Вот кто действительно рождена была звездой. В Театре-студии киноактера она играла и водевили, и мюзиклы, а на экране возникала лишь в эпизодах – в шикарных платьях, париках, на высоких каблуках. У нее до старости были прекрасная фигура и стать! Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз. А потом она просто ушла из кино и со сцены. Закрылась дома. От интервью тоже отказывалась. Раз в году я приезжал выпить водочки, повспоминать и посмеяться, но по телефону мы вели бесконечные разговоры о разном, – написал он на странице в Facebook.

По его словам, Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной.

Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай – это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова. Это были удивительно преданные друг другу и профессии люди, уникальное поколение. И Нина Агапова из их числа. Вечная память... - отметил Капков.