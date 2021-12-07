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21:55 07.12.2021

Казахстанец Арли Чонтей стал чемпионом мира по тяжелой атлетике

Фото: wfrk.kz
В Ташкенте стартовало мировое первенство по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

В первый же день соревнований копилка казахстанских тяжелоатлетов пополнилась золотой медалью. Добыл ее Арли Чонтей, выступавший в весовой категории до 55 кг.

Тяжелая атлетика золото Ташкент

Фото: wfrk.kz

В рывке казахстанский штангист поделил первое место с атлетом из Саудовской Аравии – Аль-Салимом, оба подняли вес 118 кг. В толчке Арли занял второе место, уступив болгарину Ангелу Русеву.

В итоге по сумме двух упражнений (118+142) Арли Чонтей набрал 260 кг. Это позволило ему впервые стать чемпионом мира по тяжелой атлетике.

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