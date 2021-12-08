09:28 08.12.2021
Врачи назвали симптом «омикрон-штамма» у детей
Фото: pexels
Британский врач Дэвид Ллойд назвал необычный симптом заболевания «омикрон-штаммом», который может появляться у заразившихся детей, передает Zakon.kz.
Об этом специалист сообщил в эфире телеканала Sky News.
Отмечается, что разница между симптомами болезни у взрослых и детей есть. Только у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, «до 15% детей с «омикроном» сталкиваются с необычной сыпью».
Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как «дельта-штамм», и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные.Британский врач Дэвид Ллойд
Ученые заметили, что «омикрон-штамм», как и «дельта-штамм», более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому он быстрее вызывает пневмонию.