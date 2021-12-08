Врачи назвали симптом «омикрон-штамма» у детей

Об этом специалист сообщил в эфире телеканала Sky News.

Отмечается, что разница между симптомами болезни у взрослых и детей есть. Только у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, «до 15% детей с «омикроном» сталкиваются с необычной сыпью».

Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как «дельта-штамм», и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные. Британский врач Дэвид Ллойд

Ученые заметили, что «омикрон-штамм», как и «дельта-штамм», более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому он быстрее вызывает пневмонию.