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Законодательство РК
13:17 08.12.2021

Более 200 человек прибыли в Нур-Султан из стран, где выявили «омикрон-штамм»

Фото: pixabay
Руководитель столичного департамента санэпидконтроля на брифинге в акимате рассказала о рисках завоза «омикрон-штамма» в Нур-Султан, передает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова напомнила, что Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» и определила его как вариант, вызывающий обеспокоенность.

«Омикрон» содержит в себе сразу 32 мутации и является более заразным, чем «дельта»... Новый штамм «омикрон», в частности, кажется еще более заразным, чем предыдущие. Я призываю вас воздержаться от полетов за границу и серьезно отнестись к этому вредному вирусу.Руководитель столичного департамента санэпидконтроля Сархат Бейсенова

Она напомнила, что в целях недопущения его завоза на территорию республики на МВК с 3 декабря был ограничен въезд в РК иностранных граждан из 11 стран. В их числе Ботсвана, ЮАР, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания, Малави и Гонконг.

Кроме того, лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «омикрон-штаммом», обязательно проходят ПЦР-тестирование, независимо от вакцинации и сроком не позднее 72-х часов со времени отбора образцов. В их числе Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада и Египет.

При этом лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные новым штаммом, независимо от результата ПЦР-теста подлежат домашнему карантину сроком на 7 дней.

В Нур-Султане на сегодняшний день на домашнем карантине находятся 227 человек. Они прибыли из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «омикрон-штаммом». Они прибыли из Египта, Германии и Великобритании. За ними ведется медицинское наблюдение по месту жительства. У всех ПЦР-тестирование отрицательное.Сархат Бейсенова
Мадина Мамырханова
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