Смертельное ДТП произошло в Капшагае

27-летний водитель грузовика Mercedes-Benz 814, двигаясь в северном направлении, допустил столкновение со стоящей у светофора (на запрещающий движение сигнал) автомашиной Toyota Caldina. В результате удара легковая автомашина по инерции столкнулась со стоящим перед ней автоэвакуатором Mercedes-Benz. Пресс-служба ДП Алматинской области

Пассажир Toyota Caldina погиб на месте происшествия. В ДТП также пострадал ее водитель, его госпитализировали в больницу.

В настоящее время назначены эксперти­зы. Проводится досудебное расследование.