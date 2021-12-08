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Законодательство РК
13:45 08.12.2021

Смертельное ДТП произошло в Капшагае

Фото: соцсети
7 декабря ночью в Капшагае произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает Zakon.kz
27-летний водитель грузовика Mercedes-Benz 814, двигаясь в северном направлении, допустил столкновение со стоящей у светофора (на запрещающий движение сигнал) автомашиной Toyota Caldina. В результате удара легковая автомашина по инерции столкнулась со стоящим перед ней автоэвакуатором Mercedes-Benz. Пресс-служба ДП Алматинской области

Пассажир Toyota Caldina погиб на месте происшествия. В ДТП также пострадал ее водитель, его госпитализировали в больницу.

В настоящее время назначены эксперти­зы. Проводится досудебное расследование.

Анастасия Стативкина
Капшагай
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