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Законодательство РК
15:10 08.12.2021

Опубликовано новое постановление о ревакцинации казахстанцев против КВИ

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Опубликовано постановление главного санитарного врача Казахстана, передает Zakon.kz.

  • Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ.

  • Ревакцинация против КВИ проводится однократно с интервалом шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации против КВИ.

  • Ревакцинация беременных женщин против КВИ, ранее получивших первичный курс вакцинации против КВИ, проводится с использованием вакцины «Комирнати» (Pfizer, США) в периоде с 16 по 37 неделю беременности.

  • Ревакцинация против КВИ лиц, переболевших КВИ с полным курсом первичной вакцинации против КВИ, проводится не ранее 6 месяцев после выздоровления.

  • Ревакцинацию против КВИ рекомендуется проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.

  • Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.

  • Внесение в модуль «Вакцинация» РПН Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений о ревакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших ревакцинацию против КВИ за рубежом, при предоставлении подтверждающих документов.

  • Доступ медицинских организаций в модуль «Вакцинация» РПН Министерства здравоохранения Республики Казахстан для внесения данных о ревакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших ревакцинацию (III доза) против КВИ за рубежом.

  • Национальному центру общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить представление в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сводной информации о проведении ревакцинации против КВИ в разрезе регионов ежедневно до 7:00 следующего дня.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Анастасия Стативкина
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