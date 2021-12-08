Опубликовано новое постановление о ревакцинации казахстанцев против КВИ

Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ.

Ревакцинация против КВИ проводится однократно с интервалом шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации против КВИ.

Ревакцинация беременных женщин против КВИ, ранее получивших первичный курс вакцинации против КВИ, проводится с использованием вакцины «Комирнати» (Pfizer, США) в периоде с 16 по 37 неделю беременности.

Ревакцинация против КВИ лиц, переболевших КВИ с полным курсом первичной вакцинации против КВИ, проводится не ранее 6 месяцев после выздоровления.

Ревакцинацию против КВИ рекомендуется проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.

Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.

Внесение в модуль «Вакцинация» РПН Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений о ревакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших ревакцинацию против КВИ за рубежом, при предоставлении подтверждающих документов.

Доступ медицинских организаций в модуль «Вакцинация» РПН Министерства здравоохранения Республики Казахстан для внесения данных о ревакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших ревакцинацию (III доза) против КВИ за рубежом.