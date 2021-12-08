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15:34 08.12.2021

Кто из известных теннисистов не заявлен на Australian Open-2022

Фото: Instagram/australianopen
Оргкомитет чемпионата Австралии по теннису опубликовал список игроков, которые заявили о своем участии в первом «Гранд слэме» нового сезона, сообщает Zakon.kz.

Практически все лучшие теннисисты планеты прибудут на корты Мельбурна, чтобы победить на чемпионате Австралии. Огорчены только фанаты двух великих игроков – Роджера Федерера и Серены Уильямс: они пропускают данный турнир по состоянию здоровья.

Еще две знаменитости не смогут приехать в Австралию – Стэн Вавринка и Бьянка Андрееску. Главный фаворит всех мужских состязаний – первая ракетка мира Новак Джокович – после долгого раздумья подтвердил свое участие.

В свою очередь казахстанские болельщики тенниса смогут увидеть отечественных мастеров большой ракетки на австралийском чемпионате. Лидеры казахстанского тенниса – Александр Бублик, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Зарина Диас –также находятся в списке заявленных участников.  

Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

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