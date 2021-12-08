19:06 08.12.2021
Автобус сбил двух пешеходов в Петропавловске
Фото: polisia.kz
18-летний пострадавший госпитализирован в областную больницу.
Заведено дело по части 2 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.Пресс-служба МВД РК