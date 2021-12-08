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Законодательство РК
19:06 08.12.2021

Автобус сбил двух пешеходов в Петропавловске

Фото: polisia.kz
ДТП произошло на пересечении улиц Пушкина и Букетова, передает Zakon.kz.

18-летний пострадавший госпитализирован в областную больницу.

Заведено дело по части 2 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.Пресс-служба МВД РК
Елена Беляева
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