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Законодательство РК
11:37 09.12.2021

Давать взятки становится привычным делом у казахстанцев — Ахметжанов

Фото: Zakon.kz
Искусственно создаются условия, когда человек вынужден сам приносить взятки, поэтому, к сожалению, это превращается в привычку и норму жизни. Об этом на брифинге рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня характер коррупционных преступлений изменился. Коррупционеры адаптировались к новым реалиям. Теперь коррупционные схемы стали более ухищренными, изощренными и системными. Другими словами, намеренно создаются бюрократические барьеры, усложняются правила с целью незаконного обогащения. При этом в функциональных обязанностях должностных лиц предусмотрены лазейки и пробелы, которые размывают ответственность.Марат Ахметжанов.

Таким образом, как отметил глава Антикора, «искусственно создаются условия, когда человек вынужден сам приносить взятки».

В отдельных случаях отдельным гражданам так проще решать свои вопросы. К сожалению, это превращается в привычку, в норму жизни.М. Ахметжанов.

По его словам, об этом свидетельствует официальная статистика.

Так, если в 2015 году фактов по статье «Дача взятки» было всего 10% от всех зарегистрированных преступлений, то в 2021 году показатель составляет уже треть.

То есть люди осознанно идут на подкуп чиновников. Зачастую для получения различных разрешений, госуслуг, побед на госзакупах и прочего. Поэтому требуется переформатирование всей системы антикоррупционных мер.Марат Ахметжанов.

Он напомнил, что существующий отраслевой закон ставит целью не борьбу, а противодействие коррупции.

Это нашло отражение в нынешнем названии нашего агентства. В слове «противодействие» заложен глубокий смысл – это комплекс уголовных и профилактических мер, направленных на искоренение причин и условий для коррупции. То есть не только ловля жуликов, а искоренение недостатков государственного управления. Поэтому мы переходим от борьбы с последствиями к устранению коррупционных рисков и вскрытию преступных схем.Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.
Айша Тулеубекова
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