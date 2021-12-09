Давать взятки становится привычным делом у казахстанцев — Ахметжанов

Сегодня характер коррупционных преступлений изменился. Коррупционеры адаптировались к новым реалиям. Теперь коррупционные схемы стали более ухищренными, изощренными и системными. Другими словами, намеренно создаются бюрократические барьеры, усложняются правила с целью незаконного обогащения. При этом в функциональных обязанностях должностных лиц предусмотрены лазейки и пробелы, которые размывают ответственность. Марат Ахметжанов.

Таким образом, как отметил глава Антикора, «искусственно создаются условия, когда человек вынужден сам приносить взятки».

В отдельных случаях отдельным гражданам так проще решать свои вопросы. К сожалению, это превращается в привычку, в норму жизни. М. Ахметжанов.

По его словам, об этом свидетельствует официальная статистика.

Так, если в 2015 году фактов по статье «Дача взятки» было всего 10% от всех зарегистрированных преступлений, то в 2021 году показатель составляет уже треть.

То есть люди осознанно идут на подкуп чиновников. Зачастую для получения различных разрешений, госуслуг, побед на госзакупах и прочего. Поэтому требуется переформатирование всей системы антикоррупционных мер. Марат Ахметжанов.

Он напомнил, что существующий отраслевой закон ставит целью не борьбу, а противодействие коррупции.