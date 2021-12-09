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12:29 09.12.2021

Дело LRT: глава Антикора рассказал о розыске Ардана и Султанбекова

Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов озвучил, на каком этапе розыск экс-главы «Астана LRT» Талгата Ардана и экс-замакима столицы Каната Султанбекова, передает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге представители СМИ напомнили, что, по данным депутатов, родственники экс-руководителя «Астана LRT» и бывшего замакима столицы живут в Нью-Йорке, а сами фигуранты по делу Канат Султанбеков и Талгат Ардан находятся в международном розыске. При этом отмечалось, что они не числятся в списке Интерпола.

Я могу ответить кратко. Они находятся в международном розыске. К сожалению, у нас нет процедуры задержания и экстрадиции со всеми странами ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией. – Прим. редакции). Мы работаем над договоренностями по поводу ловли, по задержанию и расследованию. Я могу сказать официально, что они в международном розыске. В списке Интерпола они есть. Марат Ахметжанов.

28 мая 2021 года в Нур-Султане была поставлена точка в громком деле о хищениях в «Астана LRT». Семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с «Астана LRT», приговорили к срокам от семи до 10 лет.

Ранее также сообщалось, что к самому строительству легкорельсового транспорта подсудимые не имеют отношения, они участвовали в подготовке документов для строительства.

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Сам проект «Астана LRT» — это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

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