В Павлодарской области ужесточают карантинные меры
В частности, предписано ограничение допуска на работу в очном режиме сотрудников промпредприятий, не получивших вакцинацию против COVID-19, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания и переболевших КВИ в течение последних трех месяцев.
При этом предусматривается обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания и переболевших КВИ в течение последних трех месяцев.
Также вводится запрет на проведение как в закрытых помещениях, так и на открытых местностях, зрелищных, семейных, коллективных, корпоративных, торжественных мероприятий с массовым скоплением людей. Также запрещена аренда домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий.
Кроме того, вводится запрет:
деятельности развлекательных учреждений (караоке, кальянные, букмекерские конторы, бильярдные, игровые клубы, ночные, боулинги и т. д.);
детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы);
проведение поминок;
деятельности банкетных залов, за исключением обслуживания посетителей по типу ресторанов и кафе;
деятельности объектов культуры (репетиции) до 30 человек с соблюдением санэпидтребований;
деятельность театров, кинотеатров, концертных залов, филармонии, при заполняемости не более 20%;
деятельность библиотек, музеев;
деятельность межобластных, внутриобластных, междугородних, межрайонных, автобусных, микроавтобусных пассажирских и туристских перевозок.
Полный текст постановления можно посмотреть здесь.
Постановление вступает в силу со дня подписания.