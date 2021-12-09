В Павлодарской области ужесточают карантинные меры

В частности, предписано ограничение допуска на работу в очном режиме сотрудников промпредприятий, не получивших вакцинацию против COVID-19, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания и переболевших КВИ в течение последних трех месяцев.

При этом предусматривается обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания и переболевших КВИ в течение последних трех месяцев.

Также вводится запрет на проведение как в закрытых помещениях, так и на открытых местностях, зрелищных, семейных, коллективных, корпоративных, торжественных мероприятий с массовым скоплением людей. Также запрещена аренда домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий.

Кроме того, вводится запрет:

деятельности развлекательных учреждений (караоке, кальянные, букмекерские конторы, бильярдные, игровые клубы, ночные, боулинги и т. д.);

детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы);

проведение поминок;

деятельности банкетных залов, за исключением обслуживания посетителей по типу ресторанов и кафе;

деятельности объектов культуры (репетиции) до 30 человек с соблюдением санэпидтребований;

деятельность театров, кинотеатров, концертных залов, филармонии, при заполняемости не более 20%;

деятельность библиотек, музеев;

деятельность межобластных, внутриобластных, междугородних, межрайонных, автобусных, микроавтобусных пассажирских и туристских перевозок.

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу со дня подписания.