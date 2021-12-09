14:52 09.12.2021
Студент покончил с собой в Алматы
Фото: pixabay
В социальных сетях стала распространяться информация о смерти студента Казахстанско-Британского технического университета, передает Zakon.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК. Пресс-служба ДП Алматы.
Уголовное дело расследует отдел полиции при УП Бостандыкского района.
Назначены соответствующие экспертизы.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств.
С глубочайшим сожалением мы узнали о трагической гибели нашего студента. Мы выражаем искренние соболезнования семье, родным и друзьям. Со своей стороны университет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего. Казахстанско-Британский технический университет