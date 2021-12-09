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Законодательство РК
14:52 09.12.2021

Студент покончил с собой в Алматы

Фото: pixabay
В социальных сетях стала распространяться информация о смерти студента Казахстанско-Британского технического университета, передает Zakon.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК. Пресс-служба ДП Алматы.

Уголовное дело расследует отдел полиции при УП Бостандыкского района.

Назначены соответствующие экспертизы.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств.

С глубочайшим сожалением мы узнали о трагической гибели нашего студента. Мы выражаем искренние соболезнования семье, родным и друзьям. Со своей стороны университет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего. Казахстанско-Британский технический университет
Анастасия Стативкина
Алматы Бостандыкский район
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