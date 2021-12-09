Осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане

По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана сохранится погода без осадков, лишь на западе пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе РК – с низовой метелью, на юге – с пыльной бурей. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман, усиление ветра днем в районе Алакольских озер до 18-23 м/с.

На юге, западе, в предгорных районах Туркестанской области – туман, на севере, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области – низовая метель, гололед, усиление ветра на юго-востоке области до 15-20 м/с.

На севере, востоке и в центре Атырауской области – туман, гололед, усиление ветра на севере области до 15-20 м/с.

Днем на западе, юго-западе Актюбинской области – гололед, на юго-западе и в центре области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке Мангистауской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ветер усилится до 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области, на севере Костанайской области, на севере и юге Карагандинской области, на востоке Восточно-Казахстанской области, ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.