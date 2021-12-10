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01:27 10.12.2021

В Японии разработали маску, которая светится при контакте с COVID-19

Фото: pixabay
Исследователи из университета префектуры Киото, Япония, разработали новую маску, которая светится в темноте при воздействии вируса, вызывающего COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Ткань маски содержит в себе флуоресцентный краситель с антителами, извлеченными из страусиновых яиц, передает Kyodo News.

Указывается, что в феврале ученые ввели в организм лабораторных страусов деактивированные частицы COVID-19. В результате медики извлекли большое количество антител из отложенных птицами яиц.

На основе полученного материала ученые создали защитный фильтр, обработанный флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. В случае, если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски будет светиться в ультрафиолетовом спектре.

В испытаниях светящихся масок участвовали 32 пациента с коронавирусом. Все маски, которые они носили, светились под ультрафиолетовым светом. Со временем, когда вирусная нагрузка уменьшалась, свечение исчезало. Готовится эксперимент с участием 150 человек.

Константин Вноровский
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