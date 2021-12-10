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08:01 10.12.2021

О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Общее количество зараженных за сутки продолжает идти на спад. По сравнению с предыдущим днем число заболевших уменьшилось на 35 случаев. Во всех регионах, кроме Карагандинской области, зафиксировано менее 100 зараженных КВИ, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в Нур-Султане – 97,

  • в Алматы – 55,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 60,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 30,

  • в Атырауской области – 6,

  • в ВКО – 25,

  • в Жамбылской области – 6,

  • в ЗКО – 16,

  • в Карагандинской области – 115,

  • в Костанайской области – 74,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 76,

  • в СКО – 71,

  • в Туркестанской области – 9.

Всего в стране подтверждено 978 362 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 190,

  • в Алматы – 117,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 70,

  • в Актюбинской области – 8,

  • в Алматинской области – 48,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 41,

  • в Жамбылской области – 15,

  • в ЗКО – 65,

  • в Карагандинской области – 34,

  • в Костанайской области – 120,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 52,

  • в СКО – 142,

  • в Туркестанской области – 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 946 451 человек.

Дана Тургынбай
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