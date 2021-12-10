О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 декабря 2021 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в Нур-Султане – 97,
в Алматы – 55,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 60,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 30,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 25,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 16,
в Карагандинской области – 115,
в Костанайской области – 74,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 76,
в СКО – 71,
в Туркестанской области – 9.
Всего в стране подтверждено 978 362 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 190,
в Алматы – 117,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 70,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 48,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 41,
в Жамбылской области – 15,
в ЗКО – 65,
в Карагандинской области – 34,
в Костанайской области – 120,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 52,
в СКО – 142,
в Туркестанской области – 9.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 946 451 человек.