О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в Нур-Султане – 97,

в Алматы – 55,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 60,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 30,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 25,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 16,

в Карагандинской области – 115,

в Костанайской области – 74,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 76,

в СКО – 71,

в Туркестанской области – 9.

Всего в стране подтверждено 978 362 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 190,

в Алматы – 117,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 70,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 48,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 41,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО – 65,

в Карагандинской области – 34,

в Костанайской области – 120,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 52,

в СКО – 142,

в Туркестанской области – 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 946 451 человек.