Мамин открыл новое производство в Костанайской области

В своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан, Аскар Мамин отметил, что Костанайская область, обладая высоким аграрным и промышленным потенциалом, вносит большой вклад в социально-экономическое развитие всей страны.

С 1991 года объем валового регионального продукта вырос в 10 раз. Программа индустриализации страны позволила организовать в регионе производство ранее не выпускавшихся десятков новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Это легковые и грузовые автомобили, автобусы, металлопрокат.

Более 60% продукции автомобилестроения приходится на Костанайскую область. Динамично развиваются проекты сельхозмашиностроения. Налажен выпуск широкой линейки тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники.

Ваша область по праву считается важнейшим регионом по обеспечению продовольственной безопасности страны. По итогам 2020 года удельный вес области в валовой продукции сельского хозяйства республики составил более 9%, или 574 млрд тенге. Область занимает первое место в стране по производству муки (737 тыс. тонн), второе – по сливочному маслу, молоку и сливкам (5,7 тыс. тонн), третье – по производству круп (6 тыс. тонн). Премьер-министр РК Аскар Мамин

В регионе активно модернизируется транспортная инфраструктура, строятся детские сады, школы и медицинские и спортивные объекты. За годы независимости построено более 6,2 млн кв. м жилья.

В рамках развития потенциала области до 2025 года планируется реализация более 100 значимых инвестиционных проектов на общую сумму свыше 2 трлн тенге в таких перспективных отраслях, как машиностроение, производство продуктов питания, АПК, энергетика, ГМК и др.

В соответствии с Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева Мамин ко Дню Независимости вручил руководителям и рабочим сельскохозяйственных и промышленных предприятий, государственным служащим, сотрудникам сфер образования и науки, здравоохранения, СМИ и предпринимателям Костанайской области государственные награды.

В ходе рабочей поездки глава правительства принял участие в церемонии открытия первого в Казахстане и не имеющего аналогов в Центральной Азии комплекса по переработке вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники ТОО «Auto Recycling». Мощность предприятия составляет 4 тыс. единиц агротехники в год. При этом полученный металл будет использоваться для производства новой продукции. Проект позволит обновить парк сельхозтехники и будет способствовать развитию обрабатывающей отрасли.

Премьер-министр ознакомился с ходом строительства чугунолитейного завода и завода по производству главных передач ведущих мостов ТОО «KamLitKZ» мощностью 46 тыс. тонн отливок и 74 тыс. единиц главных передач ведущих мостов в год.

Мамин также принял участие в церемонии открытия моста через р. Тобол по автомобильной дороге областного значения «Подъезд к г. Костанай». После строительства длина моста увеличена с 72 м до 261 м, ширина – с 9 м до 24,5 м, что позволяет повысить пропускную способность с 11,7 тыс. до 24,6 тыс. автомобилей в сутки.