В Костанае запустили комплекс по переработке старой сельскохозяйственной техники

Строительство комплекса осуществлялось совместно с местными исполнительными органами и компанией Auto Recycling. Стоимость проекта – 5,1 млрд тг. Ввод в эксплуатацию данного объекта будет осуществляться в два этапа: на первом — запускается цех по разбору тракторов и комбайнов, административный корпус и подготовительный отсек для транспортировки металла. В первой половине 2022 года планируется запуск линии по утилизации крупногабаритных шин.

Фото: Пресс-служба Оператор РОП

Текущая мощность предприятия – переработка 4 тысяч единиц агротехники в год с последующим наращиванием объема переработки. Полученный металл в объеме свыше 10 тысяч тонн будет использоваться для производства новой продукции. Для реализации данного направления предприятие заключило партнерский меморандум с российским автоконцерном ПАО «КАМАЗ».

Фото: Пресс-служба Оператор РОП

Большая часть сельскохозяйственной техники работает на севере Казахстана. В Акмолинской и Костанайской областях расположены огромные посевные площади, поэтому было решено построить комплекс по утилизации вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники в данном регионе. Областным акиматом предоставлен участок в 7 гектаров для строительства комплекса и оказано содействие в инженерной инфраструктуре. Запуск объекта позволит обновить парк сельскохозяйственной техники и будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли. Председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев

Новый комплекс станет ключевым звеном в направлении развития перерабатывающей отрасли в Казахстане. Полный ввод в эксплуатацию позволит создать 110 новых рабочих мест. Вышедшая из эксплуатации самоходная сельскохозяйственная техника будет поступать на завод с 17 пунктов приема ВЭССХТ. Программа по сбору старой агротехники на дальнейшую утилизацию стартовала в ноябре 2020 года. Прием сельхозтехники осуществляется в обмен на скидочные сертификаты на покупку новой агротехники. Размер скидки составляет от 560 тыс. тг до 2 млн тг, в зависимости от комплектации агротехники.

Фото: Пресс-служба Оператор РОП

Вот уже более 20 лет Павел Крикливцев занимается сельским хозяйством. В настоящее время в его автопарке сельского хозяйства пять единиц техники и большая часть изношена. Это влияет на урожайность и прибыль, говорит фермер. После запуска программы по утилизации вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники появилась возможность обновить свой парк.

Фото: Пресс-служба Оператор РОП

По программе утилизации старой сельхозтехники сдал три комбайна. Взамен получил скидочные сертификаты номиналом 2 млн тенге. Объединил три сертификата и приобрел новый трактор «LOVOL 1304-D» стоимостью 12 млн тг. Получается, оплачивать я буду лишь половину суммы, вторая часть – 6 млн тг – это скидка, полученная за сдачу комбайнов. Благодаря новой программе есть возможность сократить количество старой техники и улучшить качество, сокращая время работы в разы. Глава КХ «Карпенко» Павел Крикливцев

Фото: Пресс-служба Оператор РОП

За период действия программы по приему ВЭССХТ на утилизацию Оператором РОП принято 2305 единиц тракторов и 858 комбайнов. На 2021 год в рамках данного проекта профильными министерствами выделено 3380 квот.

На сертификаты, полученные за сдачу ВЭССХТ, за весь период приобретено 1509 единиц транспорта, из них 17 тракторов и 1492 автомобиля.