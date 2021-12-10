11:16 10.12.2021
Курс доллара снова начал расти
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,25 тенге (+0,82), передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 435,5-438 тенге, евро – 492-494 тенге, рос. рубль - 5,9-5,98 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 10 декабря.
Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,27%, составив $70,75 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 0,34% — до $74,17 за баррель.