Курс доллара снова начал расти

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 435,5-438 тенге, евро – 492-494 тенге, рос. рубль - 5,9-5,98 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 10 декабря.

Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,27%, составив $70,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 0,34% — до $74,17 за баррель.