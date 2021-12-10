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Законодательство РК
13:43 10.12.2021

Абаев рассказал об успехах казахстанцев за годы Независимости

Фото: Zakon.kz
На международной научно-практический конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», посвященной 30-летию Независимости РК, первый замруководителя Администрации президента РК Даурен Абаев высказался о достижениях казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Даурен Абаев рассказал, как изменился ментальный портрет казахстанцев.

Мы твердо стоим на своих ногах. Мы перестали видеть себя на вторых ролях, отбросили многие страхи и чувство тревожности. Мы чувствуем себя полноценными хозяевами своей земли, своей судьбы, своего настоящего и будущего. Успехи придали нам уверенность, уверенность породила здоровые амбиции, а амбиции – дерзость, устремление. Наверное, поэтому мы уже не удивляемся, когда наш спортсмен собирает полный Madison Square Garden, когда на радиостанциях от Сан-Франциско до Гонконга днями напролет крутят композицию обладателя Grammy из Павлодарской области. В то время как фанатское движение Dears один за другим захватывают континенты, страны.Даурен Абаев

Он добавил, что по многим параметрам за 30 лет мы проделали путь, на который у других уходили столетия, а то и больше.

Наш народ совершил гигантский модернизационный скачок от зависимого положения к суверенитету, от плановой экономики – к рынку, от тоталитаризма – к отрытому, свободному обществу. Но самое главное только этих трех десятилетий непрерывного развития – это успех в строительстве нации. Даурен Абаев

При этом он озвучил пять основополагающих маркеров.

Первое – светскость государства; второе – казахстанская идентичность – завязанные на синтезе традиций, берущих начало из глубины веков, и ценностей современного постиндустриального общества с единым культурным пространством. Третье – экономическая самодостаточность и инвестиционная привлекательность. Четвертое – общность территорий. Территориальная целостность страны – это непременное условие общественного развития. Примером того, как нация обживает свою территорию в русле современного и собственного проекта модернизации, может служить, конечно же, перенос нашей столицы.Даурен Абаев

По его словам, трансфер политического ядра в центр географический укрепил общую идентичность. Город Нур-Султан стал не просто новой точкой роста, но и «плавильным котлом» для новых межрегиональных связей.

Пятое – общность будущего. Первый диалог о будущем был начат в непростое время. В 1997 году была представлена Стратегия-2030, в последующем, конечно, формулировки корректировались, задачи уточнялись. Общее понимание укоренилось в сознании всех казахстанцев. Пусть так будет всегда. Пусть наша страна и наш народ процветают, пусть мирным и благополучным будет наш общий дом – Республика Казахстан.Даурен Абаев
Оксана Скибан
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