Абаев рассказал об успехах казахстанцев за годы Независимости

Даурен Абаев рассказал, как изменился ментальный портрет казахстанцев.

Мы твердо стоим на своих ногах. Мы перестали видеть себя на вторых ролях, отбросили многие страхи и чувство тревожности. Мы чувствуем себя полноценными хозяевами своей земли, своей судьбы, своего настоящего и будущего. Успехи придали нам уверенность, уверенность породила здоровые амбиции, а амбиции – дерзость, устремление. Наверное, поэтому мы уже не удивляемся, когда наш спортсмен собирает полный Madison Square Garden, когда на радиостанциях от Сан-Франциско до Гонконга днями напролет крутят композицию обладателя Grammy из Павлодарской области. В то время как фанатское движение Dears один за другим захватывают континенты, страны. Даурен Абаев

Он добавил, что по многим параметрам за 30 лет мы проделали путь, на который у других уходили столетия, а то и больше.

Наш народ совершил гигантский модернизационный скачок от зависимого положения к суверенитету, от плановой экономики – к рынку, от тоталитаризма – к отрытому, свободному обществу. Но самое главное только этих трех десятилетий непрерывного развития – это успех в строительстве нации. Даурен Абаев

При этом он озвучил пять основополагающих маркеров.

Первое – светскость государства; второе – казахстанская идентичность – завязанные на синтезе традиций, берущих начало из глубины веков, и ценностей современного постиндустриального общества с единым культурным пространством. Третье – экономическая самодостаточность и инвестиционная привлекательность. Четвертое – общность территорий. Территориальная целостность страны – это непременное условие общественного развития. Примером того, как нация обживает свою территорию в русле современного и собственного проекта модернизации, может служить, конечно же, перенос нашей столицы. Даурен Абаев

По его словам, трансфер политического ядра в центр географический укрепил общую идентичность. Город Нур-Султан стал не просто новой точкой роста, но и «плавильным котлом» для новых межрегиональных связей.