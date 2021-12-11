Нетрезвого водителя фуры задержали на трассе в СКО

Около 22:15 на 87 км автодороги Кокшетау — Рузаевка сотрудники батальона патрульной полиции ДП СКО заметили на обочине фуру Daimler Chrysler. Стражи порядка остановились, чтобы спросить у водителя и его сменщика, все ли в порядке. Шоферы ответили, что остановились для отдыха и не намерены трогаться в путь. Пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области

Однако вскоре полицейские увидели, что большегруз продолжает движение. Они остановили фуру для проверки. От находившегося за рулем жителя города Костаная исходил запах алкоголя. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был нетрезв.

Водителя арестовали на 15 суток. Следующие семь лет ему запрещено управлять транспортными средствами. Автомобиль водворен на спецстоянку.

Всего с начала ОПМ полицейскими области выявлено свыше 1,5 тыс. различных административных правонарушений, из них примерно каждое пятое — нарушение ПДД.