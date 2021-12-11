Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:07 11.12.2021

Нетрезвого водителя фуры задержали на трассе в СКО

Фото: Пресс-служба ДП СКО
Мужчина управлял большегрузом ночью на трассе Кокшетау — Рузаевка, передает Zakon.kz.
Около 22:15 на 87 км автодороги Кокшетау — Рузаевка сотрудники батальона патрульной полиции ДП СКО заметили на обочине фуру Daimler Chrysler. Стражи порядка остановились, чтобы спросить у водителя и его сменщика, все ли в порядке. Шоферы ответили, что остановились для отдыха и не намерены трогаться в путь. Пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области

Однако вскоре полицейские увидели, что большегруз продолжает движение. Они остановили фуру для проверки. От находившегося за рулем жителя города Костаная исходил запах алкоголя. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был нетрезв.

Водителя арестовали на 15 суток. Следующие семь лет ему запрещено управлять транспортными средствами. Автомобиль водворен на спецстоянку.

Всего с начала ОПМ полицейскими области выявлено свыше 1,5 тыс. различных административных правонарушений, из них примерно каждое пятое — нарушение ПДД.

Елена Беляева
Кокшетау Северо-Казахстанская область
Что делать, если не можете оплатить кредит — ответы АРРФР
11.12.2021
Внесены изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат
11.12.2021
До пяти лет колонии грозит старшеклассникам в Алматинской области за издевательства в школе
11.12.2021
С 2022 года вырастут госпошлины за выдачу документов
11.12.2021
Подросток выбросился с двадцатого этажа в Алматы
11.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости