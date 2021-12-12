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15:30 12.12.2021

Вакцина от Pfizer в 32 раза менее эффективна против «омикрон-штамма» – ученые

Фото: Zakon.kz
В результате исследования ученые из Гонконга и Китая пришли к выводу, что вакцина от Pfizer и BioNTech в 32 раза менее эффективна против «омикрон-штамма» по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса, сообщает Zakon.kz.   

Вместе с тем участники эксперимента подчеркнули, что вакцины по-прежнему способны защищать людей от тяжелых последствий заболевания ковидом и смертельного исхода, пишет ТАСС.

Мы видим, что у большинства людей [после двух доз данной прививки] был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно – в 32 раза или более – снижена против омикрон-разновидности. Профессор медицинского факультета Университета Гонконга Малик Пейрис

Отмечается, что в скором времени эта же группа ученых намерена представить результаты исследования в отношении эффективности против «омикрон-штамма» другой доступной в Гонконге вакцины производства китайской компании Sinovac.

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Однако этот препарат изначально считается гораздо менее эффективным с точки зрения уровня выработки антител по сравнению с вакциной от Pfizer и BioNTech.

Дана Тургынбай
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