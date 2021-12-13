Назван размер средней пенсии в ноябре

С января по ноябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 750,8 млрд тг, солидарных пенсионных выплат – 1 трлн 696,4 млрд тг. Минтруда

Как отмечается, в ноябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,2 млрд тг, из них на выплату базовой пенсии — 68 млрд тг, солидарной пенсии — 153,2 млрд тг.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 декабря 2021 года составил 99 726 тг. Минтруда

По данным Минтруда, на 1 декабря 2021 года численность пенсионеров составила более 2 млн 233 тыс. человек.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет — 94% от ПМ. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере — 100% от ПМ.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.