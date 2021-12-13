В МВД РК рассказали, в каких регионах чаще всего совершают преступления

По данным министерства, наибольшее количество преступлений было совершено в Алматинской области – 403 и Алматы – 314. На третьем месте – Карагандинская область – 274, следом идут Восточно-Казахстанская область – 273, Шымкент – 269, Северо-Казахстанская – 247 и Атырауская области – 219.

Так, 7 декабря сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое ранее судимых граждан, которые ночью на окраине села Турысбекова Шардаринского района Туркестанской области, на автодороге «Шардара-Арысь» вошли в здание АЗС, где, угрожая охотничьим ружьем кассирам, забрали деньги и скрылись.

9 декабря в Актобе были задержаны двое граждан, которые угрожая ножом водителю такси, завладели автомобилем, высадили его и скрылись.

Также было задержано 125 преступников, находящихся в розыске.

В Семее сотрудниками ДП Алматы и Восточно-Казахстанской области был задержан преступник, находившийся в межгосударственном розыске, который в Алматы в группе лиц, путем закачивания газа, подорвал банкомат и похитил крупную сумму денег. Начальник управления Комитета административной полиции МВД Багланбек Айтпаев

Кроме того, в Павлодаре сотрудниками полиции задержан преступник, находившийся в межгосударственном розыске за двойное убийство, совершенное в 1997 году на территории России.