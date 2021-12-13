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13:01 13.12.2021

Похолодание ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

Фото: pixabay
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 14-16 декабря, передает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в Казахстане ожидаются похолодание и прекращение осадков.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять Северо-Западный антициклон – он принесет кратковременное понижение температур и прекращение осадков.Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Южные регионы республики, как отметили синоптики, «по-прежнему будут находиться в зоне фронтальной деятельности циклонов».

(В южных регионах. – Прим. ред.) ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления и туман, однако к концу периода Северо-Западный антициклон охватит и эти регионы, в связи с чем и здесь ожидаются понижение температур и постепенное прекращение осадков.Пресс-служба РГП «Казгидромет»

К праздникам на западные регионы начнет оказывать влияние ложбина циклона из районов Скандинавии – ожидаются осадки, гололед.

Динара Халдарова
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