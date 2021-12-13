Похолодание ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

Согласно прогнозу, в Казахстане ожидаются похолодание и прекращение осадков.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять Северо-Западный антициклон – он принесет кратковременное понижение температур и прекращение осадков. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Южные регионы республики, как отметили синоптики, «по-прежнему будут находиться в зоне фронтальной деятельности циклонов».

(В южных регионах. – Прим. ред.) ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления и туман, однако к концу периода Северо-Западный антициклон охватит и эти регионы, в связи с чем и здесь ожидаются понижение температур и постепенное прекращение осадков. Пресс-служба РГП «Казгидромет»