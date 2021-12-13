УЕФА заново проведет жеребьевку ⅛ финала Лиги чемпионов из-за ошибки

По информации Sport.ru, 13 декабря в Ньоне прошла жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов, в которой участвовал бывший игрок сборной России Андрей Аршавин.

В ходе жеребьевки произошла ошибка. В ⅛ финала в паре оказались «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», однако команды уже играли друг против друга в одной группе ЛЧ и не могут встретиться в плей-офф

После этого организаторы исправились, и в итоге «Вильярреалу» достался другой гранд из Манчестера — «Манчестер Сити».

УЕФА провел расследование, по итогам которого было принято решение заново провести жеребьевку.

Повторная жеребьевка состоится 13 декабря, начало запланировано на 20:00 по времени Нур-Султана.