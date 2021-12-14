В Казахстане утвердили гигиенические нормативы к учебникам
Так, вес одного учебного издания не должен превышать:
300 г для 1–4 классов;
400 г для 5–6 классов;
500 г для 7–9 классов;
600 г для 10–11(12) классов.
При этом допускается увеличение веса учебного издания не более чем на 10%.
Кроме того, установлены требования к бумаге, качеству печати, используемым шрифтам.
Также определено, как следует оформлять текстовую информацию электронных учебных изданий.
Для текстовой информации в электронном учебном издании не применяются:
узкое начертание гарнитуры шрифта;
курсивное начертание гарнитуры шрифта для основного текста (за исключением выделений текста);
более четырех цветов шрифта различных длин волн на одной электронной странице;
красный фон электронной страницы;
анимированные эффекты;
перенос слов.
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 24 декабря 2021 года.
Перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, можно посмотреть здесь.