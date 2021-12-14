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Законодательство РК
11:46 14.12.2021

В Казахстане утвердили гигиенические нормативы к учебникам

гигиенические нормативы, издание, школа Фото: Zakon.kz
Приказом министра здравоохранения РК от 2 декабря 2021 года утверждены гигиенические нормативы к учебным изданиям, сообщает Zakon.kz.

Так, вес одного учебного издания не должен превышать:

  • 300 г для 1–4 классов;

  • 400 г для 5–6 классов;

  • 500 г для 7–9 классов;

  • 600 г для 10–11(12) классов.

При этом допускается увеличение веса учебного издания не более чем на 10%.

Кроме того, установлены требования к бумаге, качеству печати, используемым шрифтам.

Также определено, как следует оформлять текстовую информацию электронных учебных изданий.

Для текстовой информации в электронном учебном издании не применяются:

  • узкое начертание гарнитуры шрифта;

  • курсивное начертание гарнитуры шрифта для основного текста (за исключением выделений текста);

  • более четырех цветов шрифта различных длин волн на одной электронной странице;

  • красный фон электронной страницы;

  • анимированные эффекты;

  • перенос слов.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 24 декабря 2021 года.

Перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, можно посмотреть здесь.

Лариса Черненко
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