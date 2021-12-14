В Казахстане утвердили гигиенические нормативы к учебникам

Так, вес одного учебного издания не должен превышать:

300 г для 1–4 классов;

400 г для 5–6 классов;

500 г для 7–9 классов;

600 г для 10–11(12) классов.

При этом допускается увеличение веса учебного издания не более чем на 10%.

Кроме того, установлены требования к бумаге, качеству печати, используемым шрифтам.

Также определено, как следует оформлять текстовую информацию электронных учебных изданий.

Для текстовой информации в электронном учебном издании не применяются:

узкое начертание гарнитуры шрифта;

курсивное начертание гарнитуры шрифта для основного текста (за исключением выделений текста);

более четырех цветов шрифта различных длин волн на одной электронной странице;

красный фон электронной страницы;

анимированные эффекты;

перенос слов.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 24 декабря 2021 года.

Перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, можно посмотреть здесь.