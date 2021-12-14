Казахстан стал получать информацию о зарубежных счетах граждан и компаний

Как отмечается, реализация автоматического обмена информацией о финансовых счетах резидентов и межстрановой отчетностью участвующих стран начата в рамках присоединения Казахстана в 2014 году к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам.

Республике Казахстан предоставляется информация об остатках средств на счетах, сумме процентов, дивидендов и других доходов, возникших в связи с активами, находящимися на финансовых счетах, от 62 стран-участниц. Комитет госдоходов

Также будут предоставляться сводные данные о глобальном распределении доходов, прибыли, уплаченных налогах и экономической деятельности между налоговыми юрисдикциями, в которых зарегистрированы участники транснациональных компаний, от 91 страны-участницы.

Сотрудничество со странами-участницами конвенции в рамках обмена информацией позволит Казахстану соответствовать международным стандартам и повысить эффективность борьбы налоговых органов по пресечению налоговых схем, построенных с целью избежания и уклонения от налогообложения на международном уровне. Комитет госдоходов

Информация о странах, с которыми осуществляется обмен, размещена на официальном сайте ОЭСР.

Подробности можно узнать здесь и здесь.