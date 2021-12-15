«Фермеры Чилика» – успешная модель агробизнеса для внедрения в масштабах страны

СПК «Фермеры Чилика» — проект, созданный в рамках программы, способен сегодня вдохновить мелкие фермерские хозяйства Казахстана повышать знания и компетенции, кооперироваться, чтобы работать эффективнее. Как удалось вдвое увеличить продажи, участники проекта рассказали на пресс-конференции 7 декабря.

Истину «Земля всегда прокормит» жители района реализовали полностью. Но для того, чтобы организовать сельский труд в прибыльный бизнес, им потребовалось многому научиться и отчасти поменять и менталитет. Происходило это при поддержке «Филип Моррис Казахстан» и Фонда местных сообществ района.

30 июля 2013 года в селе Шелек открылся «Агробизнес-центр». С тех пор порядка пяти тысяч человек бесплатно изучили основы бизнес-планирования, маркетинга, бухучета, налогообложения и логистики, освоили новые технологии. К слову, впоследствии обучение и стажировку в «Агробизнес-центре» прошли фермеры из других регионов Казахстана, а также представители НПО Узбекистана.

Завязать агробизнес с наукой помогли специалисты Университета Флориды (США) и Казахского национального аграрного университета, которые разработали рекомендации по использованию передовых технологий. Уже сейчас в фермерских хозяйствах их внедрено порядка 25.

Однако даже после этого фермерам было сложно выйти на большой рынок: пока они не объединились, обеспечить объемы и стабильность поставок было практически невозможно — урожай получали оптовики по заниженным ценам.

По словам Марата Мансурова, председателя СПК «Шелек фермерлері», все началось с объединения четверых фермеров, сейчас в кооперативе 35 человек.

Я в проекте с самого начала, мой взгляд на фермерское дело поменялся, но личный принцип выращивания экологически чистой продукции укрепился. Прибыль повысилась в среднем на треть, сейчас мы продаем в два раза больше, чем в 2015 году. поделился фермер.

В качестве единого юрлица частные фермеры и мелкие агрохозяйства расширили возможность реализовывать урожай. Так, с 2015 года налажены прямые поставки овощей и ягод в супермаркеты «Арзан», METRO Cash&Carry, в компании «Цин-Каз» и New Kitchen.

За эти годы «Фермеры Чилика» реализовали более 992 тонн овощей и ягод на сумму свыше 128 млн тг. Площадь выращивания овощей в парниках увеличилась в 25 раз, расширившись до 9940 кв. м, затраты снизились на 64%.

Все задействованные в проекте убеждены, что он доказал свою эффективность и наглядно продемонстрировал реальный результат объединения усилий бизнеса и некоммерческих организаций.

Мы очень гордимся достижениями фермеров, их устойчивой кооперацией и, конечно, новыми векторами развития. Кооператив «Шелек фермерлері» отвечает Целям устойчивого развития ООН, обеспечивая гендерное равенство и достойные условия труда, которым привержена наша компания. Управляющая по внешним связям ТОО «Филип Моррис Казахстан» Асель Ахметова

Директор ОФ «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района» Бакытгуль Ельчибаева напомнила, что благодаря поддержке компании «Филип Моррис Казахстан» здесь удалось решить большую часть типичных для сельских районов проблем – снизить безработицу и сезонность доходов населения, повысить навыки фермеров.

«Проект "Фермеры Чилика" – реально работающая модель кооперации мелких сельских производителей. Он заложил прочную основу, на базе которой теперь можно реализовывать и другие проекты. Мы открыты к сотрудничеству и приглашаем присоединиться к проекту новых партнеров и доноров», — отметила Ахметова.

Программа должна найти свое продолжение. И мы ставим себе амбициозную задачу — по этому опыту создать другие сельхозкооперативы в нашей области. Заместитель директора Палаты предпринимателей Алматинской области Даурен Оналбаев

Развитие кооперации и переход на производство органической продукции — приоритетные направления не только в Алматинской области. Но сегодня кооператив «Фермеры Чилика» — пожалуй, единственный в стране пример эффективного объединения частных аграриев, который однозначно может быть успешно реализован в масштабах всей страны.