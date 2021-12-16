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12:19 16.12.2021

В Калининграде студенты выложили флаг Казахстана из гранитных камней

флаг из камней, День Независимости Фото: Скриншот видео
Студенты в Калининградской области – уроженцы Казахстана – приготовили необычный подарок к 30-летию Независимости республики, сообщает Zakon.kz.

По данным Российско-Казахстанского пресс-центра, в самой западной точке России они выложили из гранитных камней флаг Казахстана.

Нурсултан Киякбаев из Семея отметил, что «дружба между народами – вне границ».

Этой символической акцией мы хотим поздравить Казахстан, нашу Родину, с 30-летием Независимости. Мы это делаем в самой западной точке России, чтобы показать, что дружба между нашими народами – россиянами и казахстанцами – вне границ и расстояний. Потому что дружба между Россией и Казахстаном крепче этих гранитных камней.Студент Балтийского федерального университета им. Канта Нурсултан Киякбаев

На выкладку флага Казахстана на побережье Балтийского моря у поселка Донское ушло 1072 камня и пять часов.

В акции, кроме студентов БФУ им. Канта, приняли участие студенты Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Всего – семеро юношей и девушек.

Анастасия Московчук
Казахстан Калининград
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