12:19 16.12.2021
В Калининграде студенты выложили флаг Казахстана из гранитных камней
Фото: Скриншот видео
Студенты в Калининградской области – уроженцы Казахстана – приготовили необычный подарок к 30-летию Независимости республики, сообщает Zakon.kz.
По данным Российско-Казахстанского пресс-центра, в самой западной точке России они выложили из гранитных камней флаг Казахстана.
Нурсултан Киякбаев из Семея отметил, что «дружба между народами – вне границ».
Этой символической акцией мы хотим поздравить Казахстан, нашу Родину, с 30-летием Независимости. Мы это делаем в самой западной точке России, чтобы показать, что дружба между нашими народами – россиянами и казахстанцами – вне границ и расстояний. Потому что дружба между Россией и Казахстаном крепче этих гранитных камней.Студент Балтийского федерального университета им. Канта Нурсултан Киякбаев
На выкладку флага Казахстана на побережье Балтийского моря у поселка Донское ушло 1072 камня и пять часов.
В акции, кроме студентов БФУ им. Канта, приняли участие студенты Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Всего – семеро юношей и девушек.