В Калининграде студенты выложили флаг Казахстана из гранитных камней

По данным Российско-Казахстанского пресс-центра, в самой западной точке России они выложили из гранитных камней флаг Казахстана.

Нурсултан Киякбаев из Семея отметил, что «дружба между народами – вне границ».

Этой символической акцией мы хотим поздравить Казахстан, нашу Родину, с 30-летием Независимости. Мы это делаем в самой западной точке России, чтобы показать, что дружба между нашими народами – россиянами и казахстанцами – вне границ и расстояний. Потому что дружба между Россией и Казахстаном крепче этих гранитных камней. Студент Балтийского федерального университета им. Канта Нурсултан Киякбаев

На выкладку флага Казахстана на побережье Балтийского моря у поселка Донское ушло 1072 камня и пять часов.