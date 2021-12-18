В Казахстане снизились цены на социально значимые продукты питания
Пресс-служба премьера Казахстана сообщает, что о текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, акимы города Нур-Султана Алтай Кульгинов, Восточно-Казахстанской области — Даниал Ахметов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова, Павлодарской области — Абылкаир Скаков, Алматинской области — Канат Бозумбаев и др.
Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz
В 2021 году законтрактовано 769,3 тыс. тонн продукции, в том числе 684 тыс. тонн мягкой пшеницы. На текущий момент поставлено 559 тыс. тонн, или 72,7% от законтрактованного объема.
Фото: primeminister.kz
С 10 декабря Ассоциация яичных производителей Казахстана снизила цены на яйца куриные по всем птицефабрикам республики на 16% – с 37 тенге до 32-31 тенге за штуку.
Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания путем использования всех действующих инструментов.