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Законодательство РК
12:29 18.12.2021

В Казахстане снизились цены на социально значимые продукты питания

цены, стабилизация Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных госорганов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает Zakon.kz.

Пресс-служба премьера Казахстана сообщает, что о текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, акимы города Нур-Султана Алтай Кульгинов, Восточно-Казахстанской области — Даниал Ахметов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова, Павлодарской области — Абылкаир Скаков, Алматинской области — Канат Бозумбаев и др.

Министр торговли и интеграции Казахстана

Фото: primeminister.kz

За прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,1%. Зафиксировано снижение в Туркестанской области на 0,6%, в столице на 0,3%, Шымкенте и Мангистауской области на 0,2%, городе Алматы и Карагандинской области на 0,1%.

Министр сельского хозяйства Казахстана

Фото: primeminister.kz

Продолжается снижение цен в целом по республике на овощную продукцию. По остальным продуктам цены стабильны.

В 2021 году законтрактовано 769,3 тыс. тонн продукции, в том числе 684 тыс. тонн мягкой пшеницы. На текущий момент поставлено 559 тыс. тонн, или 72,7% от законтрактованного объема.

Премьер-министр Казахстана

Фото: primeminister.kz

К настоящему времени Агентство по защите и развитию конкуренции направило 113 уведомлений в адрес субъектов рынка, провело 16 расследований, заключило 192 акта антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15 до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. Выявлено 75 фактов превышения торговой надбавки.

С 10 декабря Ассоциация яичных производителей Казахстана снизила цены на яйца куриные по всем птицефабрикам республики на 16% – с 37 тенге до 32-31 тенге за штуку.

Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания путем использования всех действующих инструментов.

Айтурган Азимжанова
Абдыкаликова Гульшара Абылкаир Скаков Аксакалов Кумар Ахметов Даниал Бозумбаев Канат Карашукеев Ербол Кульгинов Алтай Мамин Аскар Султанов Бахыт
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