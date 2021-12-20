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00:13 20.12.2021

Огни главной елки страны зажгли в Нур-Султане

Главная елка страны Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
В столице на площади перед сферой «Нур Алем» прошла церемония зажжения главной новогодней елки страны, сообщает Zakon.kz.

25-метровая лесная красавица собрала вокруг себя жителей и гостей города, говорится на сайте столичного акимата.

Новогодняя елка высотой 25 метров в диаметре достигает 10 метров. Вес главного символа Нового года составляет 4048 кг.

Зажечь елку на сцену вышли Дед Мороз со Снегурочкой вместе с детьми столицы, достигшими успехов в спорте, учебе, творчестве.

В одно мгновение на елке зажглись более 1600 новогодних шаров, почти 300 больших и малых снежинок.

Сегодня такой праздник, особенно для детей. Пришли всей семьей, посмотреть на самую большую елку в городе, покататься на коньках и просто отдохнуть на свежем воздухе. Тем более погода позволяет. Житель Нур-Султана Анастасия

Для гостей вечера на сцене выступили звезды казахстанской эстрады, в том числе Ринат Малцагов, Маржан Арапбаева, детский хор и др.

Мы живем недалеко, прогуливались, увидели, как потихоньку люди собираются у сцены, а тут и концерт, и елку зажигают. Такое настроение вокруг праздничное, чувствуется приближение нового года. Житель Нур-Султана Меруерт Каипова

Стоит отметить, что во всех районах столицы обустраивают ледовые городки, новогодние елки, горки, катки с фигурами Деда мороза и Снегурочки, снеговиков и других атрибутов праздника.

Главная елка страны

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

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