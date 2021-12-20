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11:15 20.12.2021

До 23 градусов мороза прогнозируют в Казахстане

деревья, холодно Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21-23 декабря, передает Zakon.kz.
21-23 декабря на Казахстан будет оказывать свое влияние cеверо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге преимущественно в виде дождя. РГП «Казгидромет»

По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер, 15-25 м/с, в северной половине с метелью.

Ближе к 23 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха:

  • на западе ночью до -8…-23°C, днем до -5…-15°C;

  • на севере, востоке и в центре ночью до -5…-15°C, днем до 0…-8°C;

  • в южной и юго-восточной половине ночью до -5…+5°C, днем до 0…+10°C.

Анастасия Стативкина
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