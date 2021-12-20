До 23 градусов мороза прогнозируют в Казахстане

По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер, 15-25 м/с, в северной половине с метелью.

Ближе к 23 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха:

на западе ночью до -8…-23°C, днем до -5…-15°C;

на севере, востоке и в центре ночью до -5…-15°C, днем до 0…-8°C;