11:15 20.12.2021
До 23 градусов мороза прогнозируют в Казахстане
Фото: Zakon.kz
21-23 декабря на Казахстан будет оказывать свое влияние cеверо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге преимущественно в виде дождя. РГП «Казгидромет»
По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер, 15-25 м/с, в северной половине с метелью.
Ближе к 23 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха:
на западе ночью до -8…-23°C, днем до -5…-15°C;
на севере, востоке и в центре ночью до -5…-15°C, днем до 0…-8°C;
в южной и юго-восточной половине ночью до -5…+5°C, днем до 0…+10°C.